ONLINE: HC 05 Banská Bystrica - HKM Zvolen dnes, Tipos extraliga LIVE (37. kolo)

Zvolenčania sa tabuľkou prepadávajú nižšie a nižšie. Odchod Petra Oremusa mužstvu vôbec nepomohol, tím vyhral len jediný z posledných siedmich zápasov. Zhodou okolností práve proti Banskej Bystrici, no doma. V 36. kole zverenci Norberta Javorčíka padli na ľadovej ploche Košíc, východniari im uštedrili porážku 0:4. V prípade víťazstva by sa síce klub mohol vrátiť do hornej šestky, za istých okolností má však blízko aj k desiatemu miestu.