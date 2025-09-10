Lukostrelec Franců neuspel už v 1. kole. Slovák tak rýchlo ukončil pôsobenie na MS

Ondrej Franců na MS v lukostreľbe 2025.
Ondrej Franců na MS v lukostreľbe 2025. (Autor: Facebook/Slovenský lukostrelecký zväz)
Reprezentant v konečnom poradí obsadil 57. miesto.

KWANG-DŽU. Slovenský lukostrelec Ondrej Franců ukončil svoje pôsobenie na majstrovstvách sveta v kórejskom Kwang-džu už v 1. kole disciplíny olympijský luk.

Nad jeho sily bol Japonec Džunja Nakaniši, ktorý zvíťazil 7:1.

Slovenský reprezentant tak v konečnom poradí obsadil 57. miesto.

V rovnakej disciplíne sa vo vyraďovacej časti predstavia aj Denisa Baránková a Elena Bendíková.

Vyraďovacia časť od 1. kola po semifinále je na programe vo štvrtok, zápasy o medaily v piatok.

MS v kórejskom Kwang-džu

olympijský luk, muži - 1. kolo:

Džunja Nakaniši (Jap.) - Ondrej Franců (SR) 7:1

Ostatné športy

