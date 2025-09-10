Lukostrelec Franců neuspel už v 1. kole. Slovák tak rýchlo ukončil pôsobenie na MS

KWANG-DŽU. Slovenský lukostrelec Ondrej Franců ukončil svoje pôsobenie na majstrovstvách sveta v kórejskom Kwang-džu už v 1. kole disciplíny olympijský luk.
Nad jeho sily bol Japonec Džunja Nakaniši, ktorý zvíťazil 7:1.
Slovenský reprezentant tak v konečnom poradí obsadil 57. miesto.
V rovnakej disciplíne sa vo vyraďovacej časti predstavia aj Denisa Baránková a Elena Bendíková.
Vyraďovacia časť od 1. kola po semifinále je na programe vo štvrtok, zápasy o medaily v piatok.
MS v kórejskom Kwang-džu
olympijský luk, muži - 1. kolo:
Džunja Nakaniši (Jap.) - Ondrej Franců (SR) 7:1