Zapálenie olympijského ohňa prekazilo počasie. Slávnosť prebehne v múzeu

Zapálenie olympijského ohňa v Olympii
Zapálenie olympijského ohňa v Olympii (Autor: TASR/AP)
TASR|24. nov 2025 o 13:05
ShareTweet0

Grécko trápi dážď a silný vietor.

ATÉNY. Slávnostné zapálenie olympijského ohňa pre ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo sa uskutoční vo vnútorných priestoroch.

Tradičnú slávnosť na starovekom štadióne v gréckej Olympii vystrieda pre nepriazeň počasia slávnostný akt v priestoroch neďalekého múzea.

Grécku oblasť už niekoľko dní trápi dážď a silný vietor, pričom sa očakáva, že počasie sa nezlepší ani v deň konania - v stredu.

Organizátori presunuli zapálenie ohňa do múzea, v ktorom použijú záložný plameň namiesto tradičného zapálenia pomocou slnečných lúčov a parabolického zrkadla.

Správa je sklamaním pre fanúšikov, ktorých tisícky sa zvyčajne zhromaždia na tribúnach. V dôsledku presunu bude počet hostí výrazne zredukovaný. Informovala agentúra DPA.

Pochodeň čaká po slávnosti týždenná štafeta v Grécku, 4. decembra poputuje do rúk organizátorov hier v Miláne a Cortine d'Ampezzo.

Následne navštívi všetkých 20 regiónov v Taliansku, 110 provincií a 300 obcí pred otváracím ceremoniálom 6. februára v Miláne.

Olympijské

    ilustračný záber
    ilustračný záber
    Väčšina obyvateľov Berlína podľa prieskumu nechce olympiádu v hlavnom meste
    dnes 13:56
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Olympijské»Zapálenie olympijského ohňa prekazilo počasie. Slávnosť prebehne v múzeu