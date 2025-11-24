Zapálenie olympijského ohňa prekazilo počasie. Slávnosť prebehne v múzeu

ATÉNY. Slávnostné zapálenie olympijského ohňa pre ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo sa uskutoční vo vnútorných priestoroch.
Tradičnú slávnosť na starovekom štadióne v gréckej Olympii vystrieda pre nepriazeň počasia slávnostný akt v priestoroch neďalekého múzea.
Grécku oblasť už niekoľko dní trápi dážď a silný vietor, pričom sa očakáva, že počasie sa nezlepší ani v deň konania - v stredu.
Organizátori presunuli zapálenie ohňa do múzea, v ktorom použijú záložný plameň namiesto tradičného zapálenia pomocou slnečných lúčov a parabolického zrkadla.
Správa je sklamaním pre fanúšikov, ktorých tisícky sa zvyčajne zhromaždia na tribúnach. V dôsledku presunu bude počet hostí výrazne zredukovaný. Informovala agentúra DPA.
Pochodeň čaká po slávnosti týždenná štafeta v Grécku, 4. decembra poputuje do rúk organizátorov hier v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Následne navštívi všetkých 20 regiónov v Taliansku, 110 provincií a 300 obcí pred otváracím ceremoniálom 6. februára v Miláne.