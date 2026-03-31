Milión vstupeniek na olympijské hry 2028 za prijateľné ceny. Kedy sa začnú predávať?

Vstupenky na letné olympijské hry 2028 v Los Angeles sa začnú naplno predávať vo štvrtok 9. apríla.
O týždeň skôr sa začne predpredaj pre miestnych občanov v Los Angeles a Oklahoma City, dejisku súťaží vo vodnom slalome. Informovali o tom americkí usporiadatelia.
Milión vstupeniek sa bude predávať za cenu 28 dolárov, ktorá odkazuje na termín hier. V prepočte tak budú dostupné približne za 24 eur. Viac ako tri štvrtiny vstupeniek vrátane niektorých na finálové súťaže budú v cene pod 400 dolárov (približne 350 €).
Iba päť percent lístkov bude stáť viac ako 1000 dolárov (približne 870 €). "Ceny vstupeniek sú porovnateľné a v mnohých prípadoch lacnejšie v porovnaní s ostatnými profesionálnymi športovými a veľkými zábavnými akciami v USA," uviedla viceprezidentka organizačného výboru Allison Katzová-mayfieldová.
Vstupenky budú pre verejnosť k dispozícii na všetky športy aj otvárací a záverečný ceremoniál. Fanúšikovia sa budú najskôr registrovať do lotérie a tí šťastnejší potom dostanú časové okno, keď si budú môcť lístky zakúpiť.
Môžu ich získať najviac 12 na osobu plus ďalších dvanásť na futbalový turnaj, ktoré sa do tejto kvóty nezapočítavajú. Na otvárací a záverečný ceremoniál si každý môže zakúpiť maximálne štyri vstupenky, tie sa už budú počítať do celkového povoleného limitu.
Ak sa ľuďom zmenia plány, v roku 2027 začnú fungovať oficiálne platformy pre prepredaj vstupeniek. Majú byť bezpečné, čo by malo pre zákazníkov eliminovať riziko kúpy falošných lístkov.
Vstupenky na paralympijské hry, ktoré budú tradične nasledovať po tých olympijských, sa začnú predávať na budúci rok.