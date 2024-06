Komplikácie pre organizátorov OH, voda v Seine má stále príliš vysoké množstvo baktérii

V Seine by sa mali konať súťaže v diaľkovom plávaní aj plavecká časť triatlonu.

Situáciu zhoršujú pretrvávajúce dažde, pretože dažďová voda preniká do kanalizačného systému a spôsobuje vyplavovanie fekálnych baktérií priamo do Seiny.

Hladiny Seiny zvýšili aj záplavy rieky Yonne, ktorá sa do nej vlieva. Novovybudovaný rezervoár s kapacitou 50-tisíc kubických metrov na uskladnenie nadbytočnej dažďovej vody prvýkrát použili 18. a 19. júna, čím zabránil vyliatiu 40-tisíc kubických metrov odpadovej vody do Seiny.

Napriek pretrvávajúcej vysokej úrovni kontaminácie zostávajú organizátori OH optimistickí. "Do druhej polovice júla by sa situácia mala upokojiť," uviedol šéf organizačného výboru Tony Estanguet.