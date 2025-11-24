Väčšina obyvateľov Berlína podľa prieskumu nechce olympiádu v hlavnom meste

Proti olympiáde bolo 67 percent respondentov.

BERLÍN. Väčšina obyvateľov Berlína nechce, aby sa hlavné mesto Nemecka uchádzalo o usporiadanie olympijských hier.

Vyplýva to z prieskumu, ktorý si objednal denník Tagesspiel a informácie z neho poskytla agentúra DPA.

Proti myšlienke hostiť olympiádu v rokoch 2036, 2040 alebo 2044 sa vyslovilo 67 percent respondentov, zatiaľ čo 27 percent tento plán podporuje. Približne šesť percent opýtaných je nerozhodnutých.

Výsledky pravdepodobne zintenzívnia diskusiu o kandidatúre. Nemecký olympijský a športový výbor (DOSB) plánuje v budúcom roku rozhodnúť o tom, ktoré mesto alebo región podá prihlášku na usporiadanie OH a PH.

V nemeckom regióne Severné Porýnie-Vestfálsko sa 19. apríla 2026 uskutoční referendum o potenciálnom organizovaní olympijských a paralympijských hier.

Prípadné referendum organizované vládou by sa mohlo konať najskôr v roku 2027. Nemecko naposledy hostilo OH v roku 1972 v Mníchove.

