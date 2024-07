V Paríži nebude chýbať Slovenský olympijský dom, vítaný v ňom bude každý fanúšik

Do domu by mali počas OH 2024 zavítať aj slovenskí reprezentanti, či už po nejakom úspechu alebo v čase voľna.

"Návšteva Slovenského olympijského domu Maison Slovaque by mala byť povinná pre každého, kto prichádza do Paríža povzbudiť našich reprezentantov v boji o cenné kovy. Vstup do nášho národného stánku je bezplatný, podmienkou je však registrácia na webovej stránke," uvádza Slovakia Travel.

Na webe sa okrem možnosti registrácie nachádzajú aj informácie o lokalite či prevádzke Slovenského olympijského domu.

"Už o niekoľko dní sa začne svetový športový sviatok. Tím našej organizácie neúnavne pracuje na tom, aby sme návštevníkom Slovenského olympijského domu dopriali jedinečné zážitky.

Prezentovať Slovensko pred celým svetom je veľká výzva, preto sme sa jej hneď od začiatku chopili s úsilím a chuťou. Chceme prezentovať Slovensko v čo najlepšom svetle,“ uviedla generálna riaditeľka Slovakia Travel Ivana Vala Magátová.



Slovenský olympijský dom sa bude spolu s ďalšími národnými domami nachádzať v Parku národov v priestoroch veľkého parížskeho parku La Villette. Otvorený pre verejnosť bude od 27. júla do 11. augusta, denne v čase medzi 10.00 a 23.00 h.