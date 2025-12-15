Olympijská dedina sa bude nachádzať v lese. Niektorí športovci budú bývať v chatkách

Stovky športovcov na februárových zimných olympijských hrách v Taliansku budú bývať v mobilných domčekoch ako súčasť vysokohorskej olympijskej dediny. Tá ponúkne akýsi zimný luxusný „kemping“ v nadmorskej výške 1300 metrov.
Celkovo 377 chatiek nainštalovali v areáli starého letiska v Cortine d’Ampezzo, na okraji lesa a približne desať minút jazdy autom od centra mesta.
Podľa fotografa agentúry AFP, ktorý miesto navštívil 11. decembra, sú chatky zatiaľ len čiastočne zariadené.
„My sme svoju prácu odviedli, teraz je na organizačnom výbore Miláno–Cortina, aby zabezpečil zariadenie a vybavil spoločné priestory,“ povedala hovorkyňa dodávateľskej spoločnosti.
Výhodou týchto chatiek je ich blízkosť k stredisku Cortina d’Ampezzo, ktoré bude hostiť ženské súťaže v alpskom lyžovaní.
Chatky s rozlohou 18 metrov štvorcových, situované na úpätí Dolomitov, sú určené pre dve osoby a každá má dve spálne s vlastnou kúpeľňou.
Napriek snehu vonku sa teplota v interiéri vyšplhá na 23 stupňov Celzia. Športovci však budú musieť vyjsť do zimy, aby sa dostali do reštaurácie, spoločenskej miestnosti, posilňovne či práčovne, ktoré sú vzdialené asi desať minút chôdze, alebo aby využili kyvadlovú dopravu na športoviská.
Hry v roku 2026 sú rozložené v severnom Taliansku a ďalšia olympijská dedina pre 1700 ľudí sa nachádza priamo v meste Miláno.