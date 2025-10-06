Zimné olympijské hry prinesú zaujímavú novinku. Ceremoniál môže mať až štyroch vlajkonosičov

MILÁNO. Na budúcoročných Zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo môžu mať jednotlivé výpravy na otváracom ceremoniáli až štyroch vlajkonosičov.
V každom z dvoch dejísk hier môže vlajku svojej krajiny niesť muž i žena. V pondelok o tom informoval prezident Talianskeho olympijského výboru Luciano Buonfiglio.
Hlavný otvárací ceremoniál sa uskutoční 6. februára 2026 na ikonickom futbalovom štadióne San Siro v Miláne. V ten istý večer prebehne menší ceremoniál aj v Cortine.
„V Miláne budú dvaja vlajkonosiči a v Cortine ďalší dvaja,“ uviedol Buonfiglio pre štátny rozhlas RAI a dodal, že s týmto návrhom už súhlasila aj prezidentka Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Kirsty Coventryová počas nedávneho stretnutia vo Švajčiarsku.
Mená vlajkonosičov zatiaľ nie sú známe, organizátori ich určia až po konzultácii s jednotlivými zväzmi a predstaviteľmi výboru.
Prvýkrát v histórii budú mať hry aj dve miesta, kde bude horieť olympijský oheň. Jeden bude v Miláne pri Víťaznom oblúku z 19. storočia, druhý na námestí Piazza Dibona v Cortine.
Alpská dedinka už raz hostila olympiádu, bolo to v roku 1956. Pripomenula agentúra AP.