Slovensko získalo na ZOH ďalšiu miestenku. Pribudol korčuliarsky šport

Slovensko bude mať na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d’Ampezzo zastúpenie aj v rýchlokorčuľovaní na krátkej dráhe - šortreku.
Po skončení kvalifikačného procesu má miesto v štartovom poli jedna športovkyňa.
Definitívne to potvrdí v najbližších dňoch Medzinárodná korčuliarska únia ISU, informoval o tom portál olympic.sk
O olympijské miestenky v šortreku sa bojovalo na prvých štyroch podujatiach Svetového pohára 2025/26. V pretekoch na 500 a 1000 m bolo k dispozícii po 32 miesteniek, na 1500 m boli ešte o štyri viac.
O šancu dostať sa na zimné olympijské hry na dvoch podujatiach v Montreale a potom na súťažiach v Gdansku a Dordrechte bojovali Jakub Karabin, Tamara Tokárová a Lea Popovičová.
Napokon vybojovali Slovensku jednu miestenku v ženských pretekoch na 500 m. Ženy boli blízko aj k miestenke na 1500 m, Slovensko však napokon bolo tretie pod postupovou čiarou.
„Na zimných olympijských hrách by sme po potvrdení od ISU mali mať právo postaviť jednu pretekárku na 500 m. V ďalších disciplínach nemôže štartovať.
O tom, či nás bude reprezentovať Tamara Tokárová alebo Lea Popovičová, rozhodne predsedníctvo zväzu na základe posúdenia výkonnosti,“ informovala podpredsedníčka Slovenského rýchlokorčuliarskeho zväzu pre šortrek a trénerka Blanka Hympánová.
Slovensko má so šortrekovou pred ZOH 2026 v Miláne a Cortine d’Ampezzo doteraz potvrdených 34 miesteniek.
Už na jeseň 2024 si vybojovali účasť hokejisti, ktorých môže byť v nominácii 25. Následne miesto do krasokorčuliarskej súťaže mužov získal Adam Hagara.
Medzinárodná biatlonová únia potvrdila v lete tohto roka štyri miestenky pre slovenské biatlonistky. Počas predchádzajúceho víkendu vybojovali skialpinisti Marianna Jagerčíková s Jakubom Šiarnikom tri miesta na premiéru tohto športu pod piatimi kruhmi.
Výprava SR môže mať na ZOH 2026 okolo 50 športovcov. Viaceré kvalifikačné procesy sa skončia až v polovici januára.
Šancu kvalifikovať sa stále majú aj reprezentanti v zjazdovom, bežeckom a akrobatickom lyžovaní, skokoch na lyžiach, snoubordingu, sánkovaní, boboch i biatlonisti - muži. Informoval olympic.sk.