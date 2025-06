Slovensko mieri na Svetové univerzitné hry, do Nemecka vycestuje 63 športovcov

Výpravu Slovenska tvoria študenti z trinástich slovenských univerzít. Spolu so 63 športovcami pocestuje do Nemecka aj 26 členov realizačného tímu.

Na atletickom ovále má medailové ambície Rebecca Slezáková, bronzová z ME do 20 rokov v behu na 400 m prekážok, skokan o žrdi Adam Antalec, finalista EYOF a ME do 23 rokov, či prekážkarské duo na 400 m Patrik Dömötör a Matej Baluch.

Veľkou atletickou posilou je olympionička z Paríža 2024, chodkyňa Hana Burzalová, ktorá už má striebro z univerziády v Čcheng-tu v tímovej chôdzi na 20 km. V plávaní sa o finálové priečky pobijú reprezentanti amerických univerzít: Zora Ripková, Phillip Osadský a Oliver Gray všetci s bohatými skúsenosťami z NCAA šampionátov.

V bojových športoch patria k favoritom džudisti Timur Hrnčiar a Lenka Tománková, obaja s výraznými výsledkami z MEJ a medzinárodných turnajov, a medzi najskúsenejšími účastníkmi je aj tenistka Martina Marušinová, ktorá už v minulosti bodovala na univerzitných FISU turnajoch.

Prekvapiť môže v bedmintone Sebastián Kadlec, ktorý sa predstaví v dvojhre aj v mixe, či šprintér Filip Federič, ktorý dýcha na krk najlepšiemu slovenskému šprintérovi, trojnásobnému účastníkovi a bronzovému medailistovi z univerziády v Tchaj-peji 2017 Jánovi Volkovi. V premiérovej účasti Slovenska v plážovom volejbale bude slovenské farby hájiť dvojica Dominik Patrik Jančok a Adrián Petruf.

Medzi účastníkov s univerziádnou skúsenosťou z čínskeho Čcheng-tu 2023 patria aj stolní tenisti Jakub Zelinka, Ema Labošová a Natália Grigelová, džudista Martin Turanský, šermiarka Gaia Cantucciová a veslár Jakub Herhonek.

„Našou ambíciou je nielen dôstojne reprezentovať Slovensko, ale aj ukázať, že spojenie vysokoškolského štúdia s vrcholovým športom je možné a mimoriadne dôležité. Verím, že naši športovci predvedú svoje schopnosti a potvrdia, že aj zo Slovenska dokáže vyrásť generácia študentov - športovcov pripravených obstáť v medzinárodnej konkurencii,“ uviedla Mária Andrejkovičová, vedúca výpravy a generálna sekretárka SAUŠ.