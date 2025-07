Mladí Slováci sú pripravení zažiariť. Na EYOF vycestuje viac ako 60 športovcov

Atletika (8 chlapcov+8 dievčat):

Chlapci: Richard Machata (100 m), Timotej Nemeček (200 m), Sebastián Karp (400 m), Dominik Ivančík (3000 m), Timotej Vozár (110 m prek.), Filip Németh (400 m prek.), Filip Calík (skok do výšky), Jakub Patócs (skok do diaľky).

Dievčatá: Nina Hejčíková (100 m prek., 200 m), Nina Čanecká (400 m prek.), Viviána Popovičová (2000 m prek.), Katarína Ledecká (skok do výšky), Dominika Švaňová (skok do diaľky), Nela Gabčíková (trojskok), Liana Boľošová (žrď), Amy Bell Grebeči (100 m).

Realizačný tím: Peter Žňava (vedúci tímu), Ivan Čilík, Andrej Benda, Peter Tichý, Ján Zmoray (tréneri).

Horská cyklistika (1+1):

Chlapci: Milan Húsenica (cross country).

Dievčatá: Karolína Bortelová (cross country).

Realizačný tím: Michal Ržonca (tréner)

Cestná cyklistika (3+3):

Chlapci: Milan Húsenica, Timotej Michalík, Matthias Barica (všetci preteky jednotlivcov, časovka).

Dievčatá: Karolína Hajduková, Lujza Bartošíková, Emma Galovičová (všetky preteky jednotlivcov, časovka).

Realizačný tím: Jakub Vančo (vedúci tímu, tréner), Štefan Gajdošík (mechanik), Vladimír Kováčik (masér).

Basketbal 3x3 (4+0):

Chlapci: Tomáš Dominik Adamkovič, Lukáš Vajči, Jakub Krucký, Adam Choma.

Realizačný tím: Tomáš Vavro (vedúci tímu, tréner)

Športová gymnastika (2+3)

Chlapci: Sebastián Oliver Stračina, Šimon Sloboda (obaja viacboj).

Dievčatá: Nela Ostrihoňová, Lucia Piliarová, Lilly Murínová (všetky viacboj)

Realizačný tím: Zuzana Zvalová (vedúca tímu, trénerka), Katarína Krekáňová (trénerka), Štefan Ďuriš (fyzioterapeut).

Rozhodcovia: Zuzana Purdeková, Martin Čižmár

Džudo (3+3):

Chlapci: Andrej Markovics (do 55 kg), Milan Lazar (do 73 kg), Jozef Svátek (do 90 kg).

Dievčatá: Vivien Vadovičová (do 52 kg), Lea Boltvanová (do 57 kg), Paula Matuszeková (do 63 kg).

Realizačný tím: Marek Matuszek (vedúci tímu, tréner), Andrej Markovics st. (tréner).

Plávanie (2+7):

Chlapci: Filip Gero (400 m v. sp., 400 m pol. pr.), Tom Howorka (50 m v. sp., 100 m v. sp.).

Dievčatá: Karolína Valko (800 m v. sp., 400 m v. sp.), Sára Polomská (100 m znak, 200 m znak), Noemi Daňová (100 m prsia, 200 m prsia), Simona Krištofíková (100 m v. sp., 200 m v. sp.), Mia Pišťanek (800 m v. sp., 200 m mot.), Lucia Slámová (100 m znak, 200 m znak), Fiona Blaho (50 m v. sp., 100 m v. sp.).

Realizačný tím: Martina Moravcová Valko (vedúca tímu, trénerka), Darina Moravcová, Tibor Viola (tréneri).

Stolný tenis (1+1):

Chlapci: Pavol Kokavec (dvojhra, mix štvorhra).

Dievčatá: Nela Ondrušová (dvojhra, mix štvorhra).

Realizačný tím: Ingemar Péter (vedúci tímu, tréner).

Bedminton (1+1):

Chlapci: Samuel Fodor (dvojhra, mix štvorhra)

Dievčatá: Ela Bieleschová (dvojhra, mix štvorhra).

Realizačný tím: Michael Bauer (vedúci tímu, tréner).

Taekwondo (3+2):

Chlapci: Mamuti Hamza Amrulah (do 48 kg), Tomáš Kaminský (do 55 kg), Richard Hanušovský (nad 73 kg).

Dievčatá: Natália Zaggyiová (do 49 kg), Alžbeta Krupjaková (nad 63 kg).

Realizačný tím: Tomáš Potocký (vedúci tímu, tréner).

Športová streľba (2+2):

Chlapci: Guido Ginoux (vzduchová puška 60), Ryan Piepers Ryan (vzduchová pištoľ).

Dievčatá: Nina Václavíková (vzduchová puška 60), Júlia Štáliková vzduchová pištoľ).

Realizačný tím: Ján Kriško (vedúci tímu, tréner /pištoľ/), Ivana Jahvodková Švecová (trénerka /puška/).

Vodný slalom (2+2):

Chlapci: Adam Rašek (K1), Matúš Egyházy (C1).

Dievčatá: Zara Záhorská (K1), Hana Danišová (C1).

Realizačný tím: Eva Rašek (vedúca tímu), Ivan Cibák (tréner).