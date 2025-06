Siekel a Riapoš podpísali oficiálne prihlášky na ZOH 2026 v Miláne a Cortine

„Chcel by som poďakovať SOŠV a SPV za pozvanie na slávnosť. Prvýkrát sa na organizácii podujatia podieľajú dva regióny. Okrem športového významu je cieľom zviditeľniť územia, na ktorých sa uskutočnia hry. Je to tímová práca všetkých. Usporiadanie hier v Taliansku je hlavne o privítaní športovcov a zachovaní olympijských hodnôt - inklúzie, priateľstva a rešpektu.

„Čas je neúprosný, zimné olympijské hry sa nezadržateľne blížia. My sa z toho veľmi tešíme a je to pre nás obrovský záväzok, aby sme v čase, ktorý nám ešte zostáva, pripravili všetko pre náš tím. Aby prišiel do dejiska olympijských hier do priestorov, ktoré budú pripravené logisticky vo všetkých aspektoch tak, ako sú naši športovci zvyknutí.

„Dobrou správou je, že sa už kvalifikovali curleri, bežecké lyžovanie a snouboard. Pokiaľ parahokej a biatlon ešte zabojujú, tak by to bol historický moment pre slovenských zimných paralympionikov, pretože by sme obsadili všetky športy, ktoré sú v programe paralympijských hier a bola by to najväčšia výprava, ktorú bude mať možnosť SPV odprevadiť na paralympijské hry.

Je to veľká výzva s ohľadom na organizátora, ktorý sa snaží v Taliansku vytvárať čo najlepšie podmienky a dnes už vieme, že to nebude úplne ideálne, čo už aj sami priznávajú. Je to veľké dobrodružstvo z pohľadu rozsahu a kilometrov, čakajú nás minimálne tri až štyri dediny. Taliansko je centrom športu, pretože pápež František vyhlásil rok 2025 jubilejným rokom.

Konala sa jubilejná púť športovcov, kde bola veľká konferencia na túto tému. V rámci slova nádeje pridali do olympijskej symboliky slovo spolu. Má to signalizovať veľkú výzvu, ktorá presahuje šport,“ vyjadril sa Riapoš.

Zimné olympijské hry sú na programe od 6. do 22. februára 2026, paralympiáda sa uskutoční v termíne od 6. do 15. marca 2026.