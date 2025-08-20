Na 99 percent bude na OH 2028 naša vlajka, tvrdí ruský minister po stretnutí prezidentov

Ideme všetci do Los Angeles, povedal ruský minister športu Michail Degťariov.

BRATISLAVA. V Rusku ožívajú nádeje na skorý návrat športovcov na vrcholové medzinárodné podujatia aj s vlajkou a hymnou.

Podľa tamojších médií k tomu prispeli rokovania prezidenta Vladimira Putina s americkým prezidentom Donaldom Trumpom na Aljaške a aj možná dohoda o prímerí vo vojne na Ukrajine.

Medzinárodný olympijský výbor (MOV) potvrdil, že takýto vývoj môže mať priamy dopad na status ruských a bieloruských športovcov. Téme sa venovali viaceré zahraničné médiá, vrátane českého webu Sport.cz.

„Naďalej sledujeme všetky svetové udalosti, vrátane udalostí na Aljaške. Prípadné geopolitické zmeny v rámci mierového úsilia môžu ovplyvniť status ruských a bieloruských športovcov,“ uviedol MOV pre server Všeprosport.ru.

Podľa poľského portálu Sport.pl by uzavretie mieru medzi Ruskom a Ukrajinou otvorilo ruským športovcom cestu na olympijské hry a ďalšie veľké súťaže.

Podľa poslanca Štátnej dumy Dmitrija Sviščova sú pozitívne signály z medzinárodného športového prostredia stále častejšie.

„Proces návratu ruských športovcov do svetového športu je pomalý, ale postupuje,“ vyhlásil s tým, že už viaceré federácie umožnili ich štart na medzinárodných podujatiach.

„Nie sme spokojní s tempom návratu, ale teší nás každý pokrok. Čo najrýchlejšie nastolenie poriadku vo svete a prímerie určite priamo ovplyvní návrat ruských športovcov,“ doplnil.

Optimistický tón zvolil aj ruský minister športu Michail Degťariov.

„Na 99 percent predpovedám, že ruský tím bude na ďalších hrách s vlajkou a hymnou. Ideme všetci do Los Angeles v roku 2028,“ povedal v rozhovore pre televíziu Match TV.

