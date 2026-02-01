Olympijská dedina sa prebúdza. V dejisku hier sa už ubytovali prví Slováci

Prví slovenskí športovci sa už zoznamujú s prostredím olympijských dedín pre zimné olympijské hry 2026 v Miláne a Cortine d’Ampezzo.
Do jednotlivých dejísk už okrem vedenia výpravy a členov realizačných tímov prišli aj prví športovci. Každá olympijská dedina pre ZOH 2026 je špecifická. Informoval portál olympic.sk.
V Anterselve od piatkového otvorenia tamojšej dediny bývajú biatlonistky Paulína Bátovská Fialková a Ema Kapustová. V dedine v Livignu sa ubytovala skikrosárka Nikola Fričová.
Do dediny v Cortine d’Ampezzo dorazila v nedeľu večer prvá časť sánkarského tímu. V slávnom stredisku sa slovenská výprava rozložila v piatich unimobunkách, v ktorých je desať izieb. Oproti Slovákom sú v uličke Česi.
Do hlavnej dediny v Miláne zavítajú prví slovenskí športovci v utorok, keď večer priletí hokejová reprezentácia. Slováci budú obývať prvé dve poschodia bloku F dediny.
Vrchné poschodia budovy obsadili domáci Taliani, okrem nich a Slovákov v tejto časti Olympijskej dediny bývajú aj Rakúšania a Mexičania. Olympijská dedina sa po hrách zmení na vysokoškolské internáty.
Ubytovanie v milánskej dedine, ktorá sa nachádza vo štvrti Porta Roma pri bývalom železničnom prekladisku, je pohodlné, ale veľmi skromné. Športovci majú k dispozícii jedno a dvojposteľové izby, v ktorých chýba stôl i stoličky.
Olympijská dedina sa rozkladá na ploche 60 000 metrov štvorcových, má celkovo osem budov, kapacitu okolo 1400 postelí a poskytuje aj zázemie na tréning.
Svojou polohou by mala zaručiť, že presuny na športoviská budú bezproblémové. Z mužských hokejových výprav budú ako prví v Miláne Francúzi, ktorí majú na pondelok a na utorok naplánované tréningové jednotky.
Počas utorka ohlásili príchod okrem Slovákov aj Švajčiari. Od štvrtka 5. februára majú naplánované tréningy už aj Lotyši, Dáni, Nemci a domáci Taliani. Informoval olympic.sk.