Los Angeles s novým zdrojom príjmov. Podujatie pod piatimi kruhmi prinesie revolúciu

Organizátori letných olympijských a paralympijských hier 2028 v Los Angeles môžu uzatvárať dohody ohľadne komerčných názvov jednotlivých dejísk.
Doteraz Medzinárodný olympijský výber (MOV) zakazoval mená spoločností v názvoch arén a štadiónov počas hier.
Ide o nový zdroj príjmov pri organizácii a napĺňaní rozpočtu finančne náročného podujatia.
V piatok sa dohodli organizátori so spoločnosťou Intuit na ponechaní názvu haly, v ktorej sa uskutočnia basketbalové duely.
Volejbalové turnaje sa odohrajú v Honda Centre, Comcast zastreší centrum squashu v Universtal Studios. Tieto dejiská tak aj počas hier budú môcť používať svoje terajšie názvy.
„Ako organizátor máme eminentný záujem nielen o úspech olympijských hier, ale aj o ochranu našich daňových poplatníkov.
S tempom príjmov som si istý, že tieto hry budú po finančnej stránke úspešné a zanechajú obrovské benefity ďalším generáciám obyvateľov Los Angeles,“ prezradil výkonný riaditeľ významných podujatí v Los Angeles Paul Krekorian pre The Athletic.
Organizácia hier v Los Angeles vyjde odhadom na sedem miliárd amerických dolárov, až 19 dočasných dejísk môže mať komerčný názov.
Šéf organizačného výboru Casey Wasserman pochválil pilotný projekt, ktorý môže pomôcť k vybudovaniu nového komerčného modelu pri organizácii olympijských hier.