Los Angeles s novým zdrojom príjmov. Podujatie pod piatimi kruhmi prinesie revolúciu

22. nov 2025 o 12:55
Doteraz MOV zakazoval mená spoločností v názvoch arén a štadiónov počas hier.

Organizátori letných olympijských a paralympijských hier 2028 v Los Angeles môžu uzatvárať dohody ohľadne komerčných názvov jednotlivých dejísk.

Ide o nový zdroj príjmov pri organizácii a napĺňaní rozpočtu finančne náročného podujatia.

V piatok sa dohodli organizátori so spoločnosťou Intuit na ponechaní názvu haly, v ktorej sa uskutočnia basketbalové duely.

Volejbalové turnaje sa odohrajú v Honda Centre, Comcast zastreší centrum squashu v Universtal Studios. Tieto dejiská tak aj počas hier budú môcť používať svoje terajšie názvy.

„Ako organizátor máme eminentný záujem nielen o úspech olympijských hier, ale aj o ochranu našich daňových poplatníkov.

S tempom príjmov som si istý, že tieto hry budú po finančnej stránke úspešné a zanechajú obrovské benefity ďalším generáciám obyvateľov Los Angeles,“ prezradil výkonný riaditeľ významných podujatí v Los Angeles Paul Krekorian pre The Athletic.

Organizácia hier v Los Angeles vyjde odhadom na sedem miliárd amerických dolárov, až 19 dočasných dejísk môže mať komerčný názov.

Šéf organizačného výboru Casey Wasserman pochválil pilotný projekt, ktorý môže pomôcť k vybudovaniu nového komerčného modelu pri organizácii olympijských hier.

