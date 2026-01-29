Chcú predstaviť Slovensko ako modernú a sebavedomú krajinu. V centre Milána bude Casa Slovacca

Slovensko bude mať počas blížiacich sa ZOH 2026 v Taliansku národnú prezentáciu v centre Milána.
Projekt Casa Slovacca pod záštitou spoločnosti Slovakia Travel a Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) má ambíciu Slovensko v srdci hier predstaviť ako modernú, sebavedomú a zodpovednú krajinu.
Vstup pre verejnosť bude voľný, ale podmienený predchádzajúcou registráciou.
Prepojenie športu a kultúry
Hlavným cieľom Casa Slovacca, v doslovnom preklade Slovenského domu, je prepojiť šport, kultúru a cestovný ruch s dôrazom na hodnoty olympijského hnutia – fair play, úsilie, vytrvalosť, spoluprácu a rešpekt.
„Olympijské hry sú obrovským sviatkom športu a verím, že tieto dokážu znovu spojiť národ. Aby fandili našim športovcom a my sa postaráme o to, aby naši krajania, ktorí zavítajú na športoviská, mali v našom národnom dome v Miláne pocit kus domova.
Všetkým zahraničným návštevníkom sa budeme snažiť priblížiť Slovenskú republiku tak, aby nás mali chuť prísť navštíviť,“ uviedol generálny riaditeľ Slovakia Travel Matej Fekete na štvrtkovej tlačovej konferencii.
Oproti posledným OH v Paríži sa z kapacitných dôvodov olympijské domy nestavajú, ale využívajú sa už postavené budovy.
VIDEO: Predstavenie Casa Slovacca
Casa Slovacca sa bude nachádzať v budove Galleria Meravigli len zhruba 600 metrov od Milánskeho dómu a v pešej dostupnosti hlavnej milánskej fanzóny či talianskeho olympijského domu.
Priestor Casa Slovacca bude rozdelený do troch zón – hlavnú, gastronomickú a VIP a protokolárnu časť. Návštevníkom ponúkne každodenný program, živé prenosy olympijských súťaží či kultúrne vystúpenia.
„Budeme sa snažiť vyhovieť našim návštevníkom každodenným pestrým programom. Každý deň tu nájdete vystúpenia ľudových tancov či slovenských hudobných skupín.
Takisto sa návštevníci môžu zapojiť do rôznych aktivít spojených so Slovenskom alebo športom ako takým či do kvízov,“ priblížila ambasádorka Slovakia Travel pre ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo Michaela Šimoničová.
Generálny sekretár SOŠV Jozef Liba potvrdil, že do olympijského domu zavíta okrem iných známych mien aj cyklista Peter Sagan. Vstup do Casa Slovacca bude dostupný pre širokú verejnosť, vopred však bude potrebné vyplniť registráciu na príslušný čas.
Priestory budú otvorené 6. až 22. februára, teda počas celého trvania hier. Informácie o registrácii či podrobnom programe možno nájsť na oficiálnom portáli casaslovacca.sk.
Aktivity budú aj v Jasnej
Fanúšikovia na Slovensku sa budú môcť zapojiť do diania pod piatimi kruhmi na olympijskom festivale v Jasnej, ktorý bude prebiehať od 12. do 15. februára. Počas týchto dní budú taktiež k dispozícii prenosy z olympiády i rôznorodé aktivity vrátane autogramiády a stretnutia so športovcami.
Spomedzi hudobníkov vystúpia Iné Kafe, Peter Cmorik, Majself, Ego a ďalší. „Chceme dať priestor ľuďom, ktorí nemajú možnosť cestovať na ZOH do Talianska, aby si olympijskú atmosféru užili u nás na Slovensku. Je to jedinečná príležitosť na to, aby sme boli súčasťou tohto veľkolepého podujatia. Zároveň to bude zábava a kultúra,“ konštatoval Liba.
VIDEO: Predstavenie olympijského centra v Jasnej
Na Zimných olympijských hrách 2026 bude Slovensko reprezentovať 53 športovcov, 36 mužov a 17 žien, ktorí sa predstavia v desiatich športoch a ich odvetviach. Až 32 členov výpravy absolvuje svoju olympijskú premiéru.
Slovensko bude mať výrazné zastúpenie aj na následnej paralympiáde, kde bude reprezentovať 29-členná výprava zložená z 24 parašportovcov a piatich zdravých navádzačov paraalpských lyžiarov.