Slafkovský mesiac po ZOH porovnával Montreal s reprezentáciu: Niekedy som chcel priveľa

Ak by ste sa opýtali hokejového fanúšika na najväčšie hviezdy olympijského turnaja v Miláne, Juraj Slafkovský by sa určite objavil medzi prvými odpoveďami.
Slovensko sa aj vďaka mladému krídelníkovi dostalo druhýkrát za sebou až do semifinále.
Slafkovského zvolili aj do all-star výberu turnaja a svoju bodovú bilanciu zo ZOH zlepšil už na 15 v 13 zápasoch.
S odstupom času sa ho na turnaj, ale aj na návrat po ňom, pýtal novinár Arpon Basu z TheAthletic.
Nie osem, ale osemnásť bodov
21-ročný rodák z Košíc bol k sebe, ale aj k mužstvu už tradične kritický. Stále sa chce posúvať.
„Bol som nahnevaný a sklamaný, pretože takúto šancu nemáme tak často ako napríklad Fíni. Pre nás to bol len tretí zápas o bronz, ktorý Slovensko hralo.
Hneval som sa, lebo som mal pocit, že máme na viac, mohli sme hrať rozumnejšie, podobne ako na začiatku turnaja,“ spomínal na dianie v Taliansku.
Výkon v zápase o bronz proti Fínsku zaostal za prvým zápasom turnaja, v ktorom Slováci Severanov zdolali 4:1.
„Stalo sa to a nemôžeme to už zmeniť, ale mali sme mať oveľa viac sebavedomia. Možno sme im preukázali príliš veľa rešpektu. Keď už sme tam, musíme veriť tomu, že sme si to vybojovali a zaslúžili a musíme hrať s tým, že chceme vyhrať,“ dodal Slafkovský.
Keď sa ho Basu opýtal na olympijské hry 2030, počas ktorých bude mať 25 rokov, odpovedal jasne:
„Určite by som mal byť lepší. Azda získam 18 bodov,“ reagoval tak na svojich osem bodov z tohtoročného turnaja.
V Montreale si to má s kým naraziť
Juraj Slafkovský sa po návrate z Milána na ľade trochu hľadal. V prvých troch dueloch síce získal dve asistencie, ale jeho výkony neboli také, na aké si fanúšikovia Montrealu zvykli.
Tréner Martin St. Louis preto spravil zmenu a zaradil ho do prvej formácie, v ktorej sa tak obnovila spolupráca trojice Caufield – Suzuki – Slafkovský.
Slovenský krídelník odvtedy nazbieral deväť bodov v siedmich zápasoch a vo viacerých z nich bol najlepším hráčom Canadiens.
„Tu sú zápasy viac o detailoch, počas olympiády som občas chcel spraviť príliš veľa,“ porovnával hru v zámorí s reprezentačným turnajom.
V slovenskom mužstve bol veľkou hviezdou. V Montreale vie tím potiahnuť aj Suzuki, Caufield, Demidov či Hutson.
Dostal tak otázku aj na to, či verí svojím klubovým spoluhráčom viac ako tým z národného mužstva.
„Veril som aj mojím spoluhráčom v reprezentácii, ale niekedy som toho robil príliš veľa a strácal som potom puk,“ vysvetľoval Slafkovský.
„Tu máme väčšiu hĺbku, viac chalanov, ktorí dokážu spraviť to, čo som tam skúšal. Keď si s niekým narazíte puk, je to ľahšie ako robiť otočky. Keď som sa vrátil, musel som sa opäť nastaviť v hlave.“
V slovenskej reprezentácii sa všetky oči upierali naňho. On mal byť ten, kto potiahne puk, zoberie na seba zodpovednosť a rozhodne v kľúčovom momente.
„Hral som pomalšie. Niekedy som získal puk a vrátil som sa s ním naspäť do obranného pásma, aby som nabral rýchlosť. Tu si to viem s niekým naraziť a dostať sa do tempa rýchlejšie,“ hovoril pre zámorský magazín.
Musel som ho nechať, aby si tým prešiel, hovoril tréner
Na jeho návrat sa pýtali aj trénera St. Louisa, ktorý mu na jeho výkony po olympijských hrách nepovedal nič výnimočné:
„Mám pocit, že Slaf má toho za sebou dosť. Hral na olympiáde, obdržal tam ťažké hity, hral cez to všetko, cestoval naspäť a hneď znova nastúpil,“ hovoril St. Louis.
„Prvých pár duelov neodohral tak, ako by chcel, ale keď má za sebou takéto obdobie, ako tréner musím mať emocionálne uvedomenie a musím ho nechať , aby si tým prešiel.“
Slovák po niekoľkých nevydarených zápasoch dôveru nestratil a výbornými výkonmi ju naopak splatil.
Montreal má za sebou viaceré tesné duely, kde je potrebný práve hráč, ktorý sa vie stať rozhodujúcim faktorom. To zvládol napríklad proti Los Angeles, kde sa blysol dvoma gólmi a asistenciou.
Slafkovský počas aktuálnej sezóny prekonal klubový rekord v počte bodov hráča do 22 rokov. Za seba odsunul legendárneho Henriho Richarda.
Počas svojej kariéry v NHL už odohral 267 zápasov a získal v nich 167 bodov. Nedávno oslávil aj jubilejnú 100. asistenciu.
Caufield mohol mať viac gólov, smial sa Slafkovský
Draftová jednotka z roku 2022 si zároveň v aktuálnej sezóne tvorí nové bodové maximum v jednom ročníku. Zatiaľ nazbieral 56 bodov (24+32).
V mužstve je druhým najlepším strelcom spolu s Nickom Suzukim. Najviac gólov dáva Cole Caufield, ktorý prekonal hranicu 40 gólov ako prvý hráč Canadiens od roku 1994.
Niektorí hráči Montrealu sa potom spolu fotili v šatni a Slafkovský Caufielda typicky podpichol:
„Mal by si 40 gólov už skôr, keby si skóroval z viacerých mojich prihrávok.“
Zaujímavosťou je, že Slafkovský asistoval len na päť Caufieldových gólov, zatiaľ čo Američan Slovákovi prihral na gól deväťkrát v aktuálnej sezóne.
Montrealu ostáva do začiatku play-off 15 duelov. Momentálne im patrí postupové štvrté miesto vo Východnej konferencii, ale pred nepostupovou deviatou priečkou má náskok len tri body.
