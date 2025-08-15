Prvýkrát v histórii olympiád. Športoviská budú mať komerčné názvy

LOS ANGELES. Organizátori olympijských hier v Los Angeles 2028 oznámili, že po prvýkrát v histórii olympijských a paralympijských hier predajú práva na názvy niektorých športových štadiónov a hál.
Tento krok má za cieľ „odblokovať dodatočný zdroj príjmov“ a podporiť „najväčší komerčný príjem v športe“.
„Od momentu, keď sme podali našu ponuku, LA28 sa zaviazalo predefinovať, čo je možné pre olympijské hry,“ uviedol šéf organizačného výboru Casey Wasserman.
„Dnešné historické oznámenie napĺňa tento sľub a vytvára prvý program predaja práv na názvy športovísk v histórii olympiád, pričom podporuje misiu LA28 usporiadať hry plne financované súkromne bez nových stavieb.“
Zmluvy už existujú s automobilkou Honda, ktorá je sponzorom LA28 a vlastní práva na názov arény v Anaheime, kde sa bude hrať volejbal, a s mediálnou a technologickou spoločnosťou Comcast, ktorá bude mať svoje meno na dočasnom squashovom štadióne.
Ako už bolo oznámené, Peacock Theater v centre Los Angeles bude hostiť box a vzpieranie.
Wasserman zdôraznil, že „priekopnícke partnerstvá“ prinesú príjmy nad rámec rozpočtu a „zavedú nový komerčný model, ktorý bude prospešný pre celé olympijské hnutie“. Zároveň poďakoval Medzinárodnému olympijskému výboru (MOV) za umožnenie tejto transformácie.
Práva na názvy bude možné získať pre až 19 dočasných športovísk, pričom sponzori MOV a partneri LA28 budú mať možnosť umiestniť svoje mená na športoviská hier.
Spoločnosti, ktoré už majú svoje názvy na olympijských štadiónoch ako SoFi Stadium a Crypto.com Arena, budú môcť počas hier tieto práva zachovať.
Zásady „čistých športovísk“, ktoré zakazujú reklamu priamo na hracej ploche, však zostanú v platnosti.