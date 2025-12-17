Momentálne reštartujeme systém. Organizátori ZOH s ďalším problémom

Pohľad na trať Carosello 3000, ktorá bude dejiskom v akrobatickom lyžovaní počas ZOH.
Pohľad na trať Carosello 3000, ktorá bude dejiskom v akrobatickom lyžovaní počas ZOH. (Autor: TASR/AP)
TASR|17. dec 2025 o 08:48
ShareTweet0

V tomto stredisku sa uskutočnia súťaže v snoubordingu a akrobatickom lyžovaní.

Organizátori budúcoročných zimných olympijských hier v Miláne a Cortine d´Ampezzo mali v uplynulých dňoch problémy s produkciou umelého snehu v Livigne. V tomto stredisku sa uskutočnia súťaže v snoubordingu a akrobatickom lyžovaní.

Umelý sneh bude zohrávať dôležitú rolu v programe ZOH 2026, v Livigne sa vďaka nemu pokryjú jednotlivé prvky v samotných súťažiach. „V uplynulých dňoch sme mali problém so systémom dodávajúcim vodu.

Za 72 hodín sme to vyriešili, teraz momentálne reštartujeme systém, aby sme produkciu snehu mohli v najbližších dňoch opäť obnoviť,“ citovala agentúra AFP stanovisko organizátorov.

Olympijské

    Pohľad na trať Carosello 3000, ktorá bude dejiskom v akrobatickom lyžovaní počas ZOH.
    Pohľad na trať Carosello 3000, ktorá bude dejiskom v akrobatickom lyžovaní počas ZOH.
    Momentálne reštartujeme systém. Organizátori ZOH s ďalším problémom
    dnes 08:48
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Olympijské»Momentálne reštartujeme systém. Organizátori ZOH s ďalším problémom