Momentálne reštartujeme systém. Organizátori ZOH s ďalším problémom

Organizátori budúcoročných zimných olympijských hier v Miláne a Cortine d´Ampezzo mali v uplynulých dňoch problémy s produkciou umelého snehu v Livigne. V tomto stredisku sa uskutočnia súťaže v snoubordingu a akrobatickom lyžovaní.
Umelý sneh bude zohrávať dôležitú rolu v programe ZOH 2026, v Livigne sa vďaka nemu pokryjú jednotlivé prvky v samotných súťažiach. „V uplynulých dňoch sme mali problém so systémom dodávajúcim vodu.
Za 72 hodín sme to vyriešili, teraz momentálne reštartujeme systém, aby sme produkciu snehu mohli v najbližších dňoch opäť obnoviť,“ citovala agentúra AFP stanovisko organizátorov.