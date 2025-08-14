Porušujú tradíciu. Organizátori OH 2028 chcú predávať práva na názvy dejísk

OH 2028 v Los Angeles
TASR|14. aug 2025 o 18:52
Právo prvej možnosti dostanú hlavní sponzori MOV.

LOS ANGELES. Organizátori olympijských hier v roku 2028 v Los Angeles plánujú predaj práv na pomenovanie niektorých športovísk, aby tak „získali dodatočný zdroj príjmov“.

Týmto krokom však porušujú dlhoročnú tradíciu a politiku Medzinárodného olympijského výboru (MOV) zakazujúcu komerčné názvy arén a štadiónov.

Organizátori už prezradili detaily dvoch zmlúv. Hala v Anaheime, v ktorej sa uskutočnia zápasy vo volejbale, bude niesť názov spoločnosti Honda a firma Comcast bude zastrešovať dočasné dejisko zápasov v squashi.

K dispozícii môže byť potenciálne až 19 partnerstiev. Právo prvej možnosti dostanú hlavní sponzori MOV. Zmena názvu sa nebude týkať Rose Bowlu, štadióna Dodger a arény Memorial Coliseum. Informovala agentúra AP.

