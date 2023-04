Prečo MOV otvára dvere Rusom? Koľko ich bude na olympiáde? (otázky a odpovede)

MOV však zároveň potvrdil sankcie voči Rusku a Bielorusku. V krajinách sa nesmú organizovať medzinárodné podujatia, na žiadnych športových podujatiach by športovci týchto krajín nemali súťažiť so štátnymi symbolmi a predstavitelia vlád týchto krajín by sa nemali zúčastniť na žiadnych medzinárodných športových podujatiach.

Podľa Xanthakiovej by malo športové hnutie vrátiť Rusov aj Bielorusov do súťaží. Na stretnutí so zástupcami športovcov dokonca vyslovila, že právo súťažiť by mali mať aj vojaci ruskej armády, ktorí sa nedopustili brutálnych zločinov, pretože za agresiu na Ukrajine nenesú zodpovednosť.