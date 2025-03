Pred voľbami sa jej pýtali, ako zvláda materstvo. MOV je pripravený, aby ho viedla žena

BRATISLAVA. Zúčastnila sa na piatich olympiádach. Ešte chodila na strednú školu, keď na hrách v Sydney v roku 2000 sa ako prvá plavkyňa zo Zimbabwe dostala do semifinále. V tom roku ju zvolili za športovkyňu roka.

„Cítim sa trochu ako keď som vyhrala svoju prvú olympijskú medailu. Je to trochu surreálne,“ uviedla v jednom z prvých rozhovorov nová prezidentka MOV.

Presne to reflektujú aj jej plánované prvé kroky. „Chcem zvolať všetkých kandidátov aj členov MOV. Počas volebnej kampane odznelo veľa dobrých nápadov, musíme si spolu premyslieť, akým smerom sa vydáme. Samozrejme, mám nejaké nápady, ale chcem si vypočuť aj názory členstva,“ zdôraznila nová prezidentka.

Vo svojom predvolebnom manifeste prezentovala heslo v duchu filozofie Ubuntu: „Ja som, lebo my sme.“

„Je to silný signál, že olympijské hnutie je naozaj globálne a že sme sa stali organizáciou, ktorá je otvorená rozmanitosti,“ komentovala Coventryová.

Pozná potreby športovcov

Thomas Bach bol prvým prezidentom, ktorý bol zároveň olympijský šampión, teraz ho strieda ďalšia olympijská víťazka.

„Znamená to, že veľmi dobre poznáme potreby športovcov, vieme, čím prechádzajú a čo je pre nich dôležité. Prezident Bach deklaroval, že srdcom olympijského hnutia sú športovci a ja urobím všetko pre to, aby to tak aj ostalo,“ vyhlásila Coventryová.

Od roku 2018 je ministerkou mládeže, športu a umenia v Zimbabwe, musela spraviť aj tvrdé rozhodnutia. Keď pri očiste skorumpovaného futbalového prostredia v krajine musela zakročiť vláda, tamojšiu reprezentáciu na 18 mesiacov vylúčili z medzinárodného futbalu.

Členkou MOV bola od roku 2012, keď ju zvolili do komisie športovcov. Spolupracovala s ňou aj Danka Hrbeková (Barteková). Slovenka tiež bola medzi delegátmi zasadnutia MOV, ktorí volili prezidenta.

„Výsledok volieb odráža náladu členov medzinárodného olympijského hnutia. Dlho sa hovorilo o tom, že chceme podporiť mladú generáciu, olympionikov, ľudí, ktorí majú čo olympijskému hnutiu vrátiť. Kirsty bude skvelá líderka,“ povedala pre Olympic.sk Hrbeková.

Rodová rovnosť podľa nej nebola hlavnou témou volieb, napriek tomu považuje zvolenie Coventryovej za silný odkaz. „Vysielame svetu signál, že nielen rozprávame o tom, ako podporovať ženy v športovom hnutí, ale hnutie je naozaj pripravené na to, aby ho viedla žena,“ doplnila Hrbeková.