Prelomové rozhodnutie. Transgender športovkyne už nebudú môcť súťažiť na olympiáde

Medzinárodný olympijský výbor (MOV) rozhodol, že v ženských súťažiach na olympijských hrách počnúc Los Angeles 2028 budú môcť štartovať iba ženy otestované na neprítomnosť génu SRY, ktorý je určujúci pre samčie pohlavie.
Znamená to zákaz účasti transgender športovkýň medzi ženami. MOV dnes zverejnil nové pravidlá oprávnenosti na oficiálnom webe.
Regule, ktoré MOV označuje za "ochranu ženskej kategórie v olympijských športoch", nemajú spätnú platnosť a netýkajú sa amatérskeho či rekreačného športu.
"Všetkých súťaží na olympijských hrách či na inom podujatí MOV v individuálnych aj tímových športoch sa teraz budú môcť zúčastniť iba biologické ženy potvrdené jednorazovým testovaním na gén SRY," uviedol Medzinárodný olympijský výbor.
Testy pohlavia sa naposledy vykonávali na OH v Atlante 1996.
Agentúra AP pripomína, že nie je jasné, koľko transgender športovkýň aktuálne na olympijskej úrovni súťaží. Na predchádzajúcich letných hrách v Paríži v roku 2024 neštartovala žiadna športovkyňa, ktorá sa narodila ako muž a prešla tranzíciou.
Prezidentka MOV Kirsty Coventryová označila "ochranu ženskej kategórie" za jednu zo svojich hlavných priorít, keď sa vlani v júni stala prvou ženou na čele organizácie v jej 132 rokoch dlhej histórii.
"Ako bývalá športovkyňa verím v práva všetkých olympionikov zúčastniť sa férovej súťaže. Pravidlá, ktoré sme oznámili, sú na vedeckom základe a odporúčané lekárskymi expertmi. Na olympijských hrách môžu rozhodovať medzi víťazstvom a porážkou aj tie najmenšie rozdiely.
Takže je úplne jasné, že by nebolo fér, aby biologickí muži súťažili v ženskej kategórii. Navyše by to v niektorých športoch ani nebolo bezpečné," uviedla Coventryová, niekdajšia úspešná plavkyňa.
Podľa nových pravidiel nebudú môcť na olympijských hrách v ženskej kategórii štartovať ani športovkyne s odlišným sexuálnym vývojom (DSD), čo bol prípad dvojnásobnej šampiónky v behu na 800 m Caster Semenyovej.
Už pred olympijskými hrami v Paríži 2024 tri veľké športy - atletika, plávanie a cyklistika - vo svojich súťažiach zakázali štart transgender žien, ktoré prešli mužskou pubertou.
Na parížskych hrách vyvolal kontroverzie štart boxerky Imán Chalífovej z Alžírska a Lin Jü-tching z Taiwanu, ktoré boli o rok skôr vyradené z majstrovstiev sveta údajne kvôli tomu, že neprešli nešpecifikovanými testami.
MOV im však štart na olympijských hrách podľa vtedajších pravidiel povolil na základe toho, že mali ženské pohlavie zapísané v pase.
Obe boxerky získali vo svojich váhových kategóriách zlaté medaily a v debate o oprávnenosti ich štartu boli niektorými kritikmi popisované ako "muži, čo bojujú proti ženám".