Sedem športovcov na OH 2016 malo dopovať. Je medzi nimi aj bronzový medailista

Medzinárodná testovacia agentúra (ITA) odhalila v nových analýzach vzoriek z OH 2016 v Riu de Janeiro prítomnosť zakázaných látok u siedmich športovcov. Medzi nimi je aj bronzový medailista vo vzpieraní Aurimas Didžbalis z Litvy.
Pozitívny dopingový test vyšiel aj bulharskej šprintérke Ivet Lalovovej, ktorá obsadila 8. miesto vo finále behu na 200 metrov.
„Väčšina týchto pozitívnych výsledkov opätovnej analýzy je spôsobená hlavne technickým pokrokom,“ uviedla ITA. Štyri z pozitívnych nálezov boli na anabolický steroid danabol, ktorý našli aj v krvi Didžbalisa a hrozí mu diskvalifikácia Medzinárodným olympijským výborom (MOV) a odobratie medaily.
Dva testy obsahovali perorálny turinabol, steroid najznámejší v kauzách športovcov z NDR. V Lalovovej vzorke odhalili ostarín, ktorý má podobné účinky ako steroidy.
Vzorky odobraté na OH sa uchovávajú a môžu sa opätovne testovať až 10 rokov po podujatí, aby sa zohľadnili nové poznatky v oblasti dopingu.
Didžbalis mal pozitívny dopingový test aj pred OH 2012 v Londýne a na majstrovstvách sveta 2017 v Anaheime. Informovala o tom agentúra AP.