Oktagon Prime 4: Polívka s ďalším skvelým skalpom. Bryczeka zdoláva na body

PARDUBICE. Poliak Robert Bryczek sa po poslednom neúspešnom zápase rozhodol prestúpiť do strednej váhy, kde ho privítal český bojovník Zdeněk Polívka.

1. kolo

Polívka začína aktívne, kope tvrdé lowkicky a berie si stred klietky. Bryczek bojuje z ústupu, čo mu veľmi nesedí. Poliak vyzerá byť prekvapený Polívkovým výkonom, ktorý dominuje a po polke kola vedie na signifikantné údery 12-0. Pozorným výkonom si český bojovník pripíše kolo pre seba.

2. kolo

Polívka výborne kope a pokračuje v sústredenom výkone. V polovici kola triafa Poliaka do slabín a súboj je na chvíľu prerušený. Od tohto momentu sa Bryczek chytá a do konca kola ma viac presných úderov. Vyzerá to tak, že má Polívka problém s kolenom.