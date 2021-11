Oktagon Prime 4: Pokorného návrat prekazil Čiernohorec Janičič

PARDUBICE. Návrat stálice domácej scény. Český bojovník Jaroslav Pokorný bojoval po trojročnej prestávke a proti nemu stál Miloš Janičič z Čiernej Hory.

Priebeh zápasu

1. kolo

Optrný úvod, Pokorný sa následne pokúša preniesť duel na zem. Janičič je aktívny a duel pokračuje vo vysokom tempe.

To postupne upadá, no diváci môžu sledovať zaujímavý zápas. Nepríjemné údery, no z oboch strán zväčša len jednotky.

2. kolo

Janičičovi sa nedarí ubrániť súperov pokus o takedown. Pokorný sa opäť nachádza vo výhodnej pozícii, no už by z toho potreboval výraznejšie vyťažiť.