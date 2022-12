Buchinger po zranení bez titulu, Magard naopak. Promotér Oktagonu vysvetlil situáciu

Ako príklad uviedol mimo iného aj to, že bantamová divízia nemá v súčasnej chvíli dostatok kvalitných zápasníkov, ktorí by si zaslúžili šancu doplniť Filipa Maceka v zápase o najcennejší vavrín Oktagonu.

„Časovo by to zmysel dávalo, už uplynul rok od jeho posledného (titulového) zápasu. Keď sme odobrali titul Bukimu, tak sme vedeli a mali sme to potvrdené od Buchingera, tak ako aj od jeho manažéra Attilu, že nebude schopný obhajobať pás ešte pol roka potom, čo by mal obhajobať. To dôležité bolo aj to, že sme tam mali v divízii aj zaujímavých vyzývateľov, takže to nebolo nutné čakať, brzdili by sme Matého Sanikidzeho, Jakuba Tichotu a ďalších.

Z našeho pohľadu, a pokojne to vezmem na seba, tak, aby sme mali šampióna, ktorý bude schopní obhajobať. To sa aj (spätne) podarilo. Situácia v bantame je ale iná, nemáme tam toľko kvalitných a stabilných bojovníkov. Filipovi Mackovi sme dali ponuku už po súboji s Mikaelom Silanderom, Filip nám to ale kvôli zraneniu odmietol. Tak bol (v jeho živote) na rade pôrod (partnerky), takže sme na neho čakali s Magardom pol roka.

Teraz prišla situácia, že sa Jonas Magard zranil a my stále nemáme v divízii nejakého veľkého bojovníka a keby Filip Macek prehral, čo sa môže stať, tak by sme mali frajera s pásom, ktorý síce vypadol z UFC, ale už po jednom zápase má (právoplatný) titul. Vzhľadom na to všetko a to, že Magard bol ochotný čakať, vždy s nami dobre spolupracoval, počkal, keď to nešlo zápasiť a zároveň nemáme vybudovaných za Filipom v tej divízii pravidelných bojovníkov, ktorých by sme mohli tam dať,“ uviedol hlavný predstaviteľ Oktagonu.

Filipa Macka čaká každopádne na Oktagone 38 neľahký súboj. Gustavo Lopez je veteránom svetovej "ligy majstrov MMA" UFC, pričom z dvanástich výhier iba jedného protivníka nezdolal pred uplynutím časového limitu.

V klietke taktiež stál s najlepšími bojovníkmi sveta ako Merad Dvalishvili alebo Adrian Yanez.