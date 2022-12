Problémy s prenosom, nespokojní diváci. Organizácia FNC reaguje a sľubuje odškodnenie

K problému sa postavili čelom

Na tlačovej konferencii po turnaji známy bojovník MMA a promotér v jednej osobe ozrejmil príčinu problémov.

Végh zároveň uviedol, že ho situácia mrzí a pre dotknutých fanúšikov chystá odškodnenie.

„Včera bolo všetko otestované. Všetko fungovalo, aj platobná brána, aj PPV, všetko išlo. Ale nalogovalo sa proste toľko ľudí. Jasné, že k tomu bude pripomienka, že aj minule sa nalogovalo, len tam bol úplne iný problém. Teraz bol problém, že nám padla celá stránka Fight Night Challenge. Mňa mrzí najviac to, že ľudia si zaplatili a nevedeli to pozerať. Milión ľudí písalo, že oni zaplatili a chcú naspäť peniaze. To je samozrejmosť, že všetko sa zaplatí ľuďom naspäť.

Tí, ktorí zaplatili na stránke Fight Night Challenge a nevedeli to tam pozerať, tak dostanú peniaze naspäť. Potom sme dostali druhú alternatívu. Tým, že náš tím zapracoval a že máme veľmi dobré kontakty s kolegami, tak nám pomohli a poskytli nám vlastne Oktagon.tv, kde mohli ľudia pozerať Fight Night Challenge.

Niekomu to naozaj išlo dobre a niekomu sekalo. Jasné, že tí ľudia na to zase pozerajú negatívne, ale sme trošku radi za to, že to aspoň vedeli pozerať. To, čo do toho dali ľudia na stránke Fight Night Challenge, to bude ozaj uhradené naspäť. Stále sa vlastne učíme, stále chceme byť lepší a dúfam, že do budúcna sa už nič takéto nestane.

Tým, že som riaditeľ tejto organizácie, tak sa k tomu musím nejako vyjadriť a beriem za to zodpovednosť. Ako som povedal, tí ľudia, ktorí boli poškodení, tak budú odškodnení. Takže nemusia nadávať, dostanú vlastne naspäť tie peniaze, do čoho ich dali. Na druhej strane, keby to išlo zadarmo, tak by sa všetci tešili. Je to taká dvojstranná hra, musíme s tým žiť, sme ľudia, robíme chyby, ale ideme ďalej,“ nechal sa počuť legendárny bojovník MMA.

Situáciu si chcú rozobrať

To, že Fight Night Challenge chystá pre fanúšikov odškodnenie, potvrdilo pre portál Sportnet-SvetMMA vedenie organizácie.

„Je potrebný podrobnejší rozbor toho, čo sa stalo a následne budeme vyhodnocovať ďalšie kroky.

V každom prípade všetci, ktorí si zakúpili PPV prenos cez stránku fightnigthchallenge.eu budú odškodnení.“

Na treťom podujatí Fight Night Challenge sa v utorok v ringu predstavili známe tváre ako napríklad raper Andreas "Frayer Flexking" Stolárik alebo speváčky Dominika Mirgová a Alessia Capparelli.