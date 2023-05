Promotér Novotný o možnom odchode Brita z Oktagonu do UFC: V tomto ohľade má výnimku

K situácii s kráľom divízie do 77 kilogramov sa s odstupom dní vyjadril aj ten najpovolanejší, a to jeden z dvoch promotérov Oktagonu Ondřej Novotný.

„Brito v tejto chvíli podpísal zmluvu do Dana White Contender Series. Brito je v tomto ohľade výnimka, ktorú som tam nechal. Je ako malé dieťa, aj jeho manažéri ho presvedčovali, ale on povedal jasne, že na všetko kašle, ale Dana White Contender Series a UFC tam chce nechať. Ja som kontroval, že to tam nechám, ale v momente, keď nebude šampión. On, že nie.

Hovoril som mu, že dostane ďaleko väčšie peniaze, ak by prišiel do UFC ako šampión. Snažil sa ma tam prehovárať takým tým sympatickým štýlom, takže nakoniec som to tak urobil. Brito bude mať teraz svoj výstrel, a ja to vlastne mám rád, keď to má takto postavené, tak nech si plní svoje detské sny,“ povedal vo vysielaní hlavný zástupca Oktagonu.