Prístup Xaviera ho šokoval. Novotný opísal, ako získal Vémola súpera o titul

Ak mám byť úprimný, šokovalo ma to. Chce sa dostať do UFC, môže ísť proti rebríčkovo najvyššie postavenému domácemu bojovníkovi a on to len tak zahodí,“ uviedol jeden z dvoch majiteľov Oktagonu.

Myslel som si, že sa rozumieme. Ešte som mu to aj začiatkom mesiaca písal. Nakoniec to ale dopadlo tak, že Xavier prišiel s tým, že sa nestihne pripraviť.

Bitka Terminátorov a zachranné lano od Iliča

Na otázky okolo duelu dvoch "Terminátorov" sa Novotný vyjadril jasne.

Stret medzi českým veteránom UFC a Nemcom Stephanom Puetzom pre túto chvíľu z viacerých dôvodov neprichádzal do úvahy.

„Fanúšikovia by veľmi radi videli súboj s Puetzom, ale jednak nie je momentálne v prípade a po druhé, a to hovorím otvorene, je to pre nás súboj, ktorý chceme pripraviť na nemeckú pôdu. Rovnako to musí dávať aj zmysel po marketingovej stránke. To nejde urobiť len tak.“