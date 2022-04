Oktagon 32: Stále neporazená. Monika Chochlíková si pripísala ďalšiu výhru

OSTRAVA. Neporaziteľnosť elitnej slovenskej thaiboxerky Moniky Chochlíkovej v profesionálnom MMA pokračuje aj naďalej.

Na turnaji Oktagon 32 si pripísala už tretie víťazstvo. Po troch kolách zdolala jednomyseľne na body (30–27, 29–28, 30–27) peruánsku bojovníčku Alessandru Pajuelo.

Víťazstvo slovenskej bojovníčky je o to cennejšie, že do súboja nastúpila so zdravotnými problémami, ako priznala po zápase.

Priebeh zápasu Chochlíková - Pajuelo

I. kolo:

Začiatok bol opatrný z oboch strán, v prvej minúte obe bojovníčky prevažne boxovali. Chochlíkova trafila niekoľko dobrých lowkickov, ktoré súperke nechutili.