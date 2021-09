Oktagon sa do Bratislavy vracia v plnej sile. O titul zápasí Slovák

Podľa dostupných informácií bude v aréne prítomných viac než 7-tisíc fanúšikov. Promotéri na sociálnych sieťach avizujú, že sú stále k dispozícii posledné lístky. Vstup do haly je podmienený systémom O-T-P (očkovaní-testovaní-po covide).

Oktagon sa vracia do hlavného mesta a aj tentoraz bude dejiskom podujatia Zimný štadión Ondreja Nepelu.

BRATISLAVA. Trvalo dlhých 19 mesiacov, kým sa fanúšikovia na Slovensku dočkali návratu organizácie Oktagon MMA. Od poslednej návštevy Bratislavy sú to už celé dva roky.

V hlavnom zápase večera pôjde skutočne o veľa. Súboj dvoch Slovákov, dvoch najlepších bojovníkov vo váhovej kategórii do 66 kilogramov, korunuje prvého šampióna perovej divízie.

„Niekto zas hovorí, že keď sa stretnú dvaja zemiari, zápas sa bude odohrávať v postoji, niekto ďalší presne povie, že to pôjde na zem,“ povedal nám Barborík v júlovom rozhovore.

Súboj dvoch špecialistov na boj na zemi sľubuje skvelú ukážku grapplingu, teda zápasenia na zemi. Barborík však upozorňuje na skutočnosť, že to môže dopadnúť presne naopak.

Uvidíme duel podobných štýlov, no v odlišných východiskových pozíciách. Buchinger i Barborík vynikajú v boji na zemi. Zatiaľ čo 35-ročný Buchinger už získal prestížne opasky v zahraničných ligách M-1 Global a Cage Warriors, Barborík na tituly zatiaľ čaká. Ale len teraz prichádza jeho prvá veľká príležitosť.

Kam to pôjde, tam to pôjde a ja budem na všetko pripravený.

Pôvodne sa mal stretnúť s Poliakom Labusom, no ten musel zo zápasu odstúpiť pre zranenie. Paradoxne, náhrada za Labusa objektívne predstavuje pre Borárosa ešte väčšiu výzvu.

„Ja som pripravený na každý aspekt boja a myslím si, že každý aspekt trénujem svedomito. Kam to pôjde, tam to pôjde a ja budem na všetko pripravený.“

Francúzsky bojovník Mickael Lebout má skúsenosti aj z prestížneho UFC. Okrem toho pôsobil v ruskej organizácii M-1 Global, kde bol šampiónom spomínaný Buchinger.

„Gábor je talent, aj keď si to niektorí ľudia nemyslia. Na to, že trénuje len crossfit a raz do týždňa sa ukáže na tréningu, tak vždy urobil obstojné zápasy,“ povedal Škondrič na rovinu.