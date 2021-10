ONLINE: HC Oceláři Třinec - HC Slovan Bratislava (Hokejová Liga majstrov)

Hokejová Liga majstrov má dnes na programe ďalšiu porciu zápasov, v skupine F privítajú HC Oceláři Třinec tím HC Slovan Bratislava. Stretnutie má úvodné buly naplánované na 17:00.



Oba tímy už o možnosť postúpiť do play off prišli, avšak určite pôjde o prestíž a snahu pripísať si prvé víťazstvo v skupine.



Třinec aj Slovan prehrali oba duely s Fribourgom a Leksandom, o čosi lepšie skóre má český tím, preto je v tabuľke na treťom mieste, zatiaľ čo Slovan je štvrtý.



V českej Extralige figurujú Oceliari na druhom mieste s 21 bodmi, na vedúce Pardubice strácajú dva, no majú zápas k dobru. V minulom kole zdolali Zlín 2:1.



Slovanu patrí druhá priečka s 12-timi bodmi na konte, prvý Poprad má toľko isto bodov, no lepšie skóre. Belasí zaznamenali dve výhry v rade, naposledy zvíťazili nad nováčikom zo Spišskej Novej Vsi tesne 2:1.