Slovan sa netešil ani na piaty pokus. V Lige majstrov podľahol českému tímu

Hokejová Liga majstrov - F-skupina

Oba tímy už pred vzájomným zápasom prišli o šancu na postup do osemfinále súťaže, kam sa zo skupiny posunú Fribourg a Leksand.

Pre Třinec to je prvý bodový zisk v prebiehajúcej sezóne Ligy majstrov, jednou asistenciou k tomu prispel slovenský útočník Miloš Roman.

Zápas mal tempo, slovanistov mohol poslať do vedenia Valach, no v sľubnej pozícii trafil iba do Kacetla.

Slovan mal v závere tretiny možnosť presilovky pri vylúčení Michálka, Harris v nej však po prihrávke spoza bránky trafil iba do žrde třineckej bránky a diváci tak gól v prvej časti nevideli.

II. tretina

Slovan v úvode druhej tretiny hýril aktivitou, Kacetl musel pravým betónom vykryť pokus Takáča a zasahoval aj po delovke Valacha.

Do vedenia však išli domáci - nahodenie Jaroměřského od modrej čiary v 24. minúte tečoval pred Gudlevskisom do bránky nikým neatakovaný Kofroň.