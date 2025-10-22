Novotný bilancuje veľmi úspešné podujatie. Bol to špeciálny turnaj, hovorí promotér

KOLÍN NAD RÝNOM. Šéf organizácie OKTAGON MMA Ondřej Novotný zhodnotil historický galavečer OKTAGON 78, ktorý sa konal v Kolíne.
Turnaj označil za výnimočný z viacerých dôvodov - vypredaná aréna, rekordná sledovanosť aj prvé živé vysielanie na nemeckých televíziách RTL Plus a RTL Free.
„Nie je to normálne. Nie je to jednoduché. A nejde to samo,“ napísal Novotný na sociálnej sieti. „Ale napriek tomu sa nám darí každé tri týždne vypredať arénu v nejakom veľkom európskom meste. Tento turnaj bol špeciálny.“
Podľa promotéra išlo o dôležitý krok v budovaní dôvery fanúšikov a partnerov v Nemecku. „Predstavte si, že prvýkrát pustíte MMA z Česka a Slovenska do celého DACH regiónu. To je obrovská zodpovednosť a dôvera,“ dodal.
Novotný priznal, že turnaj nebol bez komplikácií - zranenia bojovníkov či nečakané zmeny v zostave zasiahli do príprav.
„Fredy Vosgrone vypadol, niektorí zápasníci sa zranili, ale aj tak sme dokázali vypredať najväčšiu halu v Nemecku. Na tlačovku prišlo päťsto ľudí a milióny ďalších sledovali prenos,“ uviedol Novotný.
Promotér, známy svojím perfekcionizmom priznal, že si dovolil byť spokojný.
„Zvyčajne vidím chyby všade, ale teraz musím povedať, že sme niečo dokázali. Spolu robíme jednu z najväčších vecí v európskom športovom biznise,“ uzavrel.