Federer ako letisková kontrola, či nový film. Internet reaguje na Djokoviča

BRATISLAVA. Donedávna niečo nepredstaviteľné sa stalo realitou. Novak Djokovič, svetová jednotka a obhajca titulu, nepôjde na Australian Open.

Nie je totiž zaočkovaný a od úradov nedostal žiadnu výnimku. Hoci to najskôr vyzeralo, že bude môcť hrať, na letisku v Melbourne strávil osem hodín čakaním, až mu nakoniec úrady zamietli výnimku.

Odvolával sa na to, že má lekárske potvrdenia, že zaočkovaný nie je pre zdravotné dôvody. V prípade, že by mu výnimku uznali, mohol by hrať aj bez vakcinácie. Údajná lekárska výnimka však na letisku nestačila, austrálske úrady mu zamietli víza a bude musieť letieť naspäť.