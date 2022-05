Opäť to bola Pasta show. Česi zvládli dôležitý zápas proti Nórom

Jonas Arntzen, brankár Nórska: "Bol to môj prvý zápas na MS, čelil som veľa strelám a mal som kopec práce. Druhý gól by som rád vrátil späť, zle som vyhodnotil situáciu. Vedeli sme, akému dobrému tímu čelíme. V hre 5 na 5 sme vydali všetko a súpera celkom pokryli, no myslím si, že sme ho pustili do príliš veľkého počtu presiloviek."

David Pastrňák, útočník ČR (v zápase 2+1): "Myslím si, že Červus (Roman Červenka, pozn. red.) odviedol dnes množstvo práce. Celkovom nám však hra 5 na 5 veľmi nevychádzala, nedokázali sme udržať puk dlhšie v útočnom pásme.

Špeciálne tímy boli výborné, oslabenia i presilovky. Pri rovnovážnom počte hráčov však nemôžeme toľko strácať puky v strednom pásme. Pri trestnom strieľaní som zvolil fintu, ktorú robím často. Zatiaľ to aj vždy vyšlo. Je to jedno z mojich obľúbených zakončení."