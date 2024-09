Jenčušová má za sebou časovku na MS, zlato získala Austrálčanka

ZÜRICH. Slovenská cyklistka Nora Jenčušová obsadila 33. miesto v časovke žien elite na MS v cyklistike 2024 v Zürichu. Jenčušová stratila 4:03 min na víťaznú Austrálčanku Grace Brownovú.

Na svetovom šampionáte sa nepreteká v kategórii do 23 rokov, do ktorej Jenčušová stále patrí. Ak by sa tak stalo, vo svojej kategórii by skončila ôsma.