Na MS v Trondheime sa predstaví 13 Slovákov. Nechýbajú súrodenci Kapustíkovci či Straková

V skokoch na lyžiach zasiahnu do bojov Tamara Mesíková, Kira Mária Kapustíková a Hektor Kapustík.

BRATISLAVA. Trinásť slovenských reprezentantov sa od 26. februára do 9. marca predstaví na MS v severských lyžiarskych disciplínach v nórskom Trondheime.

Podľa trénerov bežeckej výpravy Lukáša Nemčíka a Ivana Hudáčasú sú výkonnostné ciele nastavené realisticky.

V individuálnych disciplínach očakávajú výsledky v prvej päťdesiatke a v tímových pretekoch v prvej dvadsiatke.

Reprezentačná trénerka Barbora Klementová zdôraznila, že pre viacerých pretekárov bude svetový šampionát veľkou skúškou.

„Po Svetových univerzitných hrách v Taliansku bojovala Mária Danielová so zdravotnými problémami, preto sú očakávania nižšie, no veríme, že sa dá zdravotne do poriadku a zabojuje.

Emília Rendová je mladá pretekárka, pre ktorú bude svetový šampionát predovšetkým o zbieraní skúseností.

V mužských disciplínach očakávame najlepšie výsledky od Mateja Horniaka a Andreja Rendu, ktorí sa špecializujú na dlhé trate.