Niké liga v číslach: Brankár Skalice vychytal pre ženy najviac. Bude Straka zachraňovať ďalší klub?

Do tejto štatistiky neprispel brankár Trnavy Žiga Frelih (jedna strela na bránku, remíza s DAC 1:1), ani brankár Ružomberka Hugo Ján Bačkovský (prehra s Komárnom 0:1), ktorí nemali žiadny zákrok.

Dukla Banská Bystrica prehrala už 8. zápas po sebe. Tréner Martin Poljovka trénuje Duklu od zimy, ale zatiaľ to neprinieslo pozitívny obrat.

Ružomberku a Banskej Bystrice nevychádza vstup do jarnej časti. Ružomberok vyhral na jar iba jeden zápas a okrem toho má 4 prehry so skóre 3:11. Ešte horšie vstúpili do jari futbalisti Dukly Banská Bystrica, ktorí na jar ešte nebodovali a majú skoro 2:13.

Žilinčan Timotej Jambor v tejto sezóne zatiaľ neskóroval v najvyššej súťaži. V Rumunsku v drese Rapidu Bukurešť odohral bez gólu 355 minút a v drese Žiliny 127 minút. Počas víkendu strelil dva góly do siete Slovana Bratislava B, keďže nastúpil aj za druholigové béčko Žiliny.