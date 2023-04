Kelemen sa po prvýkrát pobil. Dostal až 17 trestných minút

VIDEO: Gól Tomáša Tatara do siete Columbusu

Jeho prvý presný zásah rozhodcovia neuznali. Tatar v ôsmej minúte strelil otvárací gól, no rozhodcovia ho po trénerskej výzve odvolali pre ofsajd.

NEW YORK. Tomáš Tatar si v noci zo štvrtka na piatok rozšíril osobné štatistiky. Strelil svoj 18. gól v sezóne a ďaleko nemal ani od devätnásteho.

Tatar v tomto dueli odohral rovných štrnásť minút. Na súperovu bránku vyslal tri strely, pripísal si plusový bod.

Martin Fehérváry odohral 18 minút a 41 sekúnd pri prehre Washingtonu 2:6 na ľade Montrealu. Pripísal si mínusku, päť blokov a bodyček.

Jaroslav Halák neuspel v súboji proti bývalému tímu. St. Louis Blues zdolali New York Rangers 3:2 po predĺžení. Slovenský brankár pochytal 19 striel. Proti "bluesmanom" ešte nikdy nevyhral.

Steven Stamkos odohral 1000. zápas v NHL, no "blesky" v ňom prehrali proti New Yorku Islanders vysoko 1:6. Sčasti za to môže aj rozsiahla maródka, nehral ani Erik Černák, ktorého zdravotný stav je posudzovaný na dennej báze.