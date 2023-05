Rozprávka Seattlu sa končí, rozhodol 20-ročný mladík

NHL - semifinále Západnej konferencie - 7. zápas

Zároveň sa stal vôbec najmladším hráčom, ktorého gól zaistil tímu postup do ďalšieho kola vyraďovacích bojov. Prekonal Jaromíra Jágra, ktorý to dokázal vo veku 20 rokov a 76 dní v drese Pittsburghu v roku 1992.

Kraken odvolali brankára a 17 sekúnd do konca tretej tretiny znížil na 1:2 Oliver Bjorkstrand. Kúskovaný koniec ukázal snahu najmladšieho tímu NHL zabojovať o vyrovnanie. To sa im už ale nepodarilo.

Vo finále Západnej konferencie sa stretnú s Vegas Golden Knights. Práve zlatým rytierom čelili aj v ich poslednom konferenčnom finále v roku 2020. Vtedy sériu ovládli pomerom 4:1 a postúpili do finále Stanley Cupu, kde podľahli výberu Tampy Bay.

Paradoxom je, že súčasný tréner Dallasu, Peter DeBoer, bol v tom čase hlavným kormidelníkom Vegas. Séria Stars proti Golden Knights odštartuje v noci z piatku na sobotu.

Pre Seattle Kraken sa končí úspešná sezóna. Vo svojom druhom ročníku v NHL dokázali postúpiť do play-off, vyradiť obhajcov Stanley Cupu z Colorada a boli blízko postupu do konferenčného finále.

Ak by sa im to podarilo, stali by sa po Vegas jediným tímom NHL, ktorý by to dokázal tak skoro v rámci existencie tímu.