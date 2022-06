Pivovar z Winnipegu lanári Trotza domov. Skúsený tréner dostal zaujímavú ponuku

WINNIPEG. Pivovar vo Winnipegu ponúka doživotne zadarmo svoj produkt hokejovému trénerovi Barrymu Trotzovi.

Podmienkou je, aby sa vrátil do svojej rodnej provincie trénovať tím NHL Winnipeg Jets.

Spoločnosť Little Brown Jug Brewing Company a miestna športová talkshow spustili kampaň v pondelok.

Trotz sa stal voľným trénerom pred mesiacom, keď ho prepustili z New Yorku Islanders.

Myšlienka vzišla z rozhovoru medzi zakladateľom pivovaru Kevinom Selchom a jeho zamestnancom Jamesom Hoferom.

"Len som dúfal, že to bude zábavná iniciatíva. Mysleli sme si, že ľudí to nakopne a ktovie, možno to sem dostane trénera," povedal Hofer.