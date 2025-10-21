Dávka smoly pre Vegas. V jednom zápase sa zranil kapitán aj brankár

LAS VEGAS. Kanadský hokejista Mark Stone vynechá niekoľko týždňov pre zranenie zápästia, ktoré utrpel v sobotňajšom zápase NHL s Calgary Flames.
Vedenie Vegas Golden Knights zaradilo v pondelok svojho kapitána na listinu zranených hráčov.
Podľa trénera „zlatých rytierov“ Brucea Cassidyho bude tím posudzovať zdravotný stav Stonea na týždennej báze.
Tridsaťtriročný krídelník sa zranil v tretej tretine víťazného duelu s Calgary (6:1). V úvode sezóny je druhý najproduktívnejší hráč súťaže, v šiestich stretnutiach nazbieral 13 bodov za dva góly a 11 asistencií. Viac bodov získal len jeho spoluhráč Jack Eichel (15).
Kanadské bodovanie NHL
Poradie
Meno
Klub
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
+/-
1.
Jack Eichel
Vegas
6
5
10
15
+4
2.
Mark Stone
Vegas
6
2
11
13
+2
3.
Dylan Larkin
Detroit
6
5
6
11
+9
4.
William Nylander
Toronto
6
2
9
11
+2
5.
Mark Scheifele
Winnipeg
6
7
3
10
+5
„Je mi ľúto, čo sa mu stalo,“ povedal Cassidy podľa AP.
„V minulosti sa zakaždým dobre zotavil, to je pozitívna správa, keď sa vráti späť. Či už to bude v krátkodobom, strednodobom alebo dlhodobom horizonte - to zatiaľ nevieme.“
Okrem Stonea chýbajú Vegas pre zranenia aj ďalší útočník Brett Howden a obranca Noah Hanifin. Navyše nočný zápas s Carolinou (4:1) nedohral brankár Adin Hill, ktorý odstúpil z hry pre zranenie nohy už v 10. minúte.
Po zákroku spadol na ľad a zostal tam ležať niekoľko minút. Napokon ho nahradil Akira Schmid. Zatiaľ nie je známy rozsah Hillovho zranenia.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: