Dávka smoly pre Vegas. V jednom zápase sa zranil kapitán aj brankár

Mark Stone
Mark Stone (Autor: TASR/AP)
21. okt 2025 o 07:36
Vegas zaradilo kapitána na listinu zranených hráčov.

LAS VEGAS. Kanadský hokejista Mark Stone vynechá niekoľko týždňov pre zranenie zápästia, ktoré utrpel v sobotňajšom zápase NHL s Calgary Flames.

Vedenie Vegas Golden Knights zaradilo v pondelok svojho kapitána na listinu zranených hráčov.

Podľa trénera „zlatých rytierov“ Brucea Cassidyho bude tím posudzovať zdravotný stav Stonea na týždennej báze.

Tridsaťtriročný krídelník sa zranil v tretej tretine víťazného duelu s Calgary (6:1). V úvode sezóny je druhý najproduktívnejší hráč súťaže, v šiestich stretnutiach nazbieral 13 bodov za dva góly a 11 asistencií. Viac bodov získal len jeho spoluhráč Jack Eichel (15).

„Je mi ľúto, čo sa mu stalo,“ povedal Cassidy podľa AP.

„V minulosti sa zakaždým dobre zotavil, to je pozitívna správa, keď sa vráti späť. Či už to bude v krátkodobom, strednodobom alebo dlhodobom horizonte - to zatiaľ nevieme.“

Okrem Stonea chýbajú Vegas pre zranenia aj ďalší útočník Brett Howden a obranca Noah Hanifin. Navyše nočný zápas s Carolinou (4:1) nedohral brankár Adin Hill, ktorý odstúpil z hry pre zranenie nohy už v 10. minúte.

Po zákroku spadol na ľad a zostal tam ležať niekoľko minút. Napokon ho nahradil Akira Schmid. Zatiaľ nie je známy rozsah Hillovho zranenia.

NHL

