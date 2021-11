Hokejista klamal, že je zaočkovaný, teraz zrejme zamieri na farmu

Kane sa mohol vrátiť späť do diania najskôr 30. novembra v zápase proti New Jersey. V prebiehajúcej sezóne neodohral ešte ani jeden duel.

V priebehu 24 hodín bude nechránený a siahnuť po ňom môže ktorýkoľvek klub zámorskej hokejovej NHL. Ak neprejaví záujem nikto, poputuje na farmu do AHL.

Vedenie Sharks počíta s tým, že Kane prejde waiver listinou a poputuje na farmu San Jose Barracuda v AHL. "Pozreli sme sa na všetky možnosti a rozhodli sme sa, že teraz pre neho bude najlepšie, keď bude hrať hokej a najlepšia možnosť na to je v Barracude," uviedol asistent generálneho manažéra klubu Joe Will.

Sharks zatiaľ nemajú plán, kedy by sa útočník mohol vrátiť do prvého tímu a podľa Willa je v hre aj možná výmena: "Všetko je možné."

Kane bol so 49 bodmi (22 gólov a 27 asistencií) v 56 zápasoch najproduktívnejší hráč tímu v uplynulom ročníku. Do San Jose prišiel v sezóne 2017/18 a po nej s ním podpísal sedemročný kontrakt s priemerným zárobkom sedem miliónov dolárov na sezónu.

Do NHL si ho vybrala Atlanta zo 4. miesta draftu v roku 2009, o dva roky sa klub presťahoval do Winnipegu. Od sezóny 2014/15 pôsobil v Buffale. Kane odohral v základnej časti 769 zápasov, v ktorých strelil 264 gólov a pridal 242 asistencií. V 29 stretnutiach play off získal 13 bodov (6+7).