Eichel sa po operácii vrátil na ľad. Cítim sa ako dieťa na Vianoce, vraví

LAS VEGAS. Americký hokejista Jack Eichel má za sebou prvý tréning s tímom Vegas Golden Knights od novembrovej operácie medzistavcovej platničky.

Dvadsaťpäťročný útočník bol v utorok na dobrovoľnom rannom korčuliarskom tréningu pred zápasom zámorskej NHL s Torontom (3:4 pp a sn).

"Som z toho trochu dojatý. Je to síce len ďalší krok v procese, ale cítim sa ako dieťa na Štedrý deň. Vyzerá to tak, že sa všetko konečne vracia do normálu a to som celý čas chcel," povedal prvý hráč NHL, ktorý takýto zákrok podstúpil.