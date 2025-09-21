Prádel má predsezónny kemp za sebou, Detroit ho poslal do juniorskej ligy

Michal Prádel v drese Detroitu
Michal Prádel v drese Detroitu (Autor: X/The Detroit News)
TASR|21. sep 2025 o 07:51
Sezónu strávi v tíme Tri-City Storm v USHL.

DETROIT. Slovenský hokejový brankár Michal Prádel nepokračuje v predsezónnom kempe Detroitu Red Wings.

Vedenie klubu NHL ho spoločne s ďalšími desiatimi hráčmi vyškrtlo zo súpisky a poslalo do juniorského tímu. V prípravnom kempe Red Wings zostalo 51 hráčov, informoval klub na svojom webe.

Prádel tak nedostane šancu zachytať si v drese Detroitu v príprave na novú sezónu. Osemnásťročný slovenský brankár prakticky opustil kemp už skôr, v piatok totiž chytal za Tri-City Storm v zápase USHL proti Youngstownu.

Prádela si vybrali „červené krídla“ v tohtoročnom drafte v 3. kole z celkového 75. miesta.

Michal Prádel v drese Detroitu
Michal Prádel v drese Detroitu
Prádel má predsezónny kemp za sebou, Detroit ho poslal do juniorskej ligy
dnes 07:51
