Andy Greene ukončil kariéru. Podpísal jednodňový kontrakt s New Jersey Devils

Tú strávil predovšetkým v tíme "diablov", za ktorých odohral väčšinu zo svojich 1147 zápasov v súťaži. V uplynulých troch sezónach si obliekal dres New Yorku Islanders.

NEWARK. Americký hokejový obranca Andy Greene podpísal jednodňovú zmluvu s klubom NHL New Jersey Devils a následne vo veku 39 rokov ukončil kariéru.

Klub si svojho bývalého obrancu uctí 15. októbra pred prvým domácim zápasom. "Andy bol základ pre tím New Jersey počas štrnástich sezón a vypracoval sa na výnimočného vodcu. Bol to dokonalý profesionál a v ťažkých časoch bol vždy opora tímu. Je správne, že odchod z NHL oznámil ako hráč nášho klubu. Ďakujeme mu za všetko, čo pre nás spravil," poznamenal generálny manažér Tom Fitzgerald.

"Chcem sa poďakovať organizácii New Jersey Devils za to, že mi dopriala môj prvý a posledný deň v NHL. Nielen ku mne, ale predovšetkým k mojej rodine ste sa správali len s láskou a rešpektom, za čo vám budem navždy vďačný. Ďakujem aj organizácii New York Islanders za uplynulých dva a pol roka," vyhlásil Greene.