Ovečkin vyrovnal rekord legendy. Nezastavuj sa, skóruj ďalej, vraví syn Howea

NEW YORK. Ruský útočník Alexander Ovečkin sa opäť zapísal do histórie NHL. Kapitán Washingtonu strelil v nočnom zápase na ľade Detroitu Red Wings svoj 786. gól v drese Capitals a vyrovnal rekord legendárneho Gordieho Howea v počte zásahov za jeden tím.

Ruského kanoniera prišiel do arény Little Ceasars osobne pozdraviť Mark Howe, syn Gordieho a zaprial Ovečkinovi veľa šťastia.

Howe zomrel vo veku 88 rokov 10. júna 2016. “Bola to obrovská česť a mám na to krásne spomienky,” povedal o stretnutí s legendou Ovečkin.

“Je to veľká vec, vyrovnal som rekord legendy a veľmi si to vážim,” povedal ruský strelec, ktorý celú kariéru v NHL hrá v drese Washingtonu.

Kvality ruského krídelníka uznal aj Mark Howe. “Je to fenomenálny strelec. Myslím, že Gordie bol komplexnejší hokejista, ale Alex je čistý kanonier, akých v tejto lige nenájdete veľa,” povedal 67-ročný Mark Howe, ktorý bol počas aktívnej kariéry obranca a v rokoch 1973-1980 si zahral vo viacerých kluboch aj so svojim otcom.

V NHL drží rekord v počte strelených gólov v oslabení ako obranca (28), v profilige nazbieral v 929 zápasoch 742 bodov a v roku 2011 ho uviedli takisto do Siene slávy. V Detroite bol osobne v rámci osláv 25. výročia zisku Stanley Cupu z roku 1997.

Tridsaťsedemročný Ovečkin napriek svojmu veku patrí stále k najlepším kanonierom v NHL. V minulej sezóne dal 50 gólov v 77 zápasoch a bol štvrtý najlepší strelec za Austonom Matthewsom z Toronta Maple Leafs (60), Leonom Draisaitlom z Edmontonu Oilers (55) a Chrisom Kreiderom z New Yorku Rangers (52).

V tejto sezóne strelil 6 gólov v 12 dueloch. “Má fantastickú strelu. Málo hráčov v NHL dokáže vyslať na bránku takú bombu.

On má navyše presnú strelu, puky z jeho hokejky netriafajú brankárov, ale letia do rohov bránky. Miluje hokej a hoci by sa mohol uspokojiť s tým čo má, on chce stále viac,” dodal Mark Howe.